Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar səsvermənin gedişinə dair ilk rəsmi məlumat açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin müdiri Fərid Orucov saat 10:00-a olan məlumata görə, seçicilərin 9.92 faizinin (636 min 842) səs verdiyini bildirib.

