Bəylə gəlinlər də səs verdi - FOTO

Tovuzda bəylə gəlin parlament seçkisində iştirak edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Kamran Səhman oğlu Məmmədov və Jasmin Abbas qızı Bağırova 106 saylı Tovuz seçki dairəsinin 29 saylı seçki məntəqəsində səsvermə hüququndan istifadə ediblər.

14:26

İsmayıllı rayonunda bəylə gəlin parlament seçkinin səsverməsində iştirak ediblər.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, yeni ailə quran cütlük bəy və gəlin paltarında 89 saylı İsmayıllı seçki dairəsinin 3 saylı məntəqəsinə gələrək səsvermə hüququndan istifadə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.