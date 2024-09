Ukraynaya səhər saatlarında raket hücumu ilə əlaqədar Polşa yenidən təyyarələrini havaya qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Əməliyyat Komandanlığı X sosial şəbəkəsində məlumat verib.

Bildirilib ki, bu gecə Rusiya aviasiyasının Ukraynaya zərbələri ilə bağlı intensiv aktivliyi müşahidə olunub.

Qeyd olunub ki, Polşa hava məkanının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün lazımi prosedurları həyata keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.