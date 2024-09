Malayziyanın baş naziri Putinlə Şərq İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Malayziyanın baş naziri Ənvər İbrahim Vladivostokda keçiriləcək Şərq İqtisadi Forumunda (EEF) iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, forum sentyabrın 3-dən 6-dək baş tutacaq. Forum zamanı Malayziyanın baş naziri prezident Vladimir Putinlə də görüşməyi planlaşdırır.

Bildirlib ki, Ənvər İbrahim WEF-də Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə etmək niyyətindədir.

