4 rayonda qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

Azərbaycanın 4 rayonunda qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azəriqaz" İB-dən bildirilib.

“Qaz İxrac” İdarəsinə məxsus “Yevlax-Şəki-Balakən” yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərinin 83,0-cı km-də 50 p/m uzunluğundan olan yeni çəkilmiş yüksək təzyiqli qaz kəmərinin qaznəqli sisteminə birləşdirilməsi məqsədilə 05.09.2024-cü il saat 09:00-dan etibarən işlər başa çatanadək “Aşağı Göynük”, “Qax”, “Əliabad”, “Zaqatala”, “Makov”, “Katex” və “Balakən” QPS-lərdən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Təmir işləri aparılan müddətində Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarının qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

