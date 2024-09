Ümumi təhsil müəssisələrinin 2024-2025-ci tədris ili üçün tədris planları təsdiqlənib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev əmr imzalayıb.

Nazirlik yanında Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin müvafiq tədris planları əsasında təşkilinə nəzarət etmək tapşırılıb.

Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini Həsən Həsənliyə həvalə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.