Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, Biləsuvar rayonunda 4.5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla 10:45-də qeydə alınıb.

Sakinlərin dediyinə görə, zəlzələ Lənkəranda da hiss edilib.

