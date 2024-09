Azərbaycanda bugünədək meymunçiçəyi xəstəliyinə şübhəli hallar qeydə alınmayıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

Respublika ərazisində, xüsusi ilə sərhəd keçid məntəqələrində meymunçiçəyinə şübhəli hallar üzərində epidemioloji nəzarət gücləndirilib.

