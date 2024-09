ABŞ-dən Rusiya mediasına sanksiyalar

ABŞ Rusiyanı noyabrın 5-də keçiriləcək prezident seçkilərinə müdaxilə etməkdə ittiham edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu kontekstdə ABŞ Rusiyanın bəzi şəxslərinə və təşkilatlarına qarşı hərtərəfli sanksiyalar elan edib. ABŞ-nin baş prokuroru Merrik Qarland mətbuat konfransında Moskva administrasiyasını hədəf alan yeni sanksiyaları açıqlayıb.

O, iddia edib ki, Rusiyada yerləşən xəbər və yayım təşkilatları prezident seçkiləri ərəfəsində ictimai rəyi manipulyasiya etmək üçün dezinformasiyalar təqdim edir.

