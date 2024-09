MEDİA ilə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

Son günlərdə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun adından sosial şəbəkələrdə açılmış saxta səhifələrdə guya itmiş baqajların satışı ilə bağlı elanlar yerləşdirilir və vətəndaşların şəxsi məlumatlarının toplanmasına cəhd göstərilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) ilə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun birgə açıqlamasında deyilir.

Bildirilir ki, bu tip məlumatlar tamamilə saxtadır və Bakı hava limanı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

"Vətəndaşlarımızı diqqətli olmağa çağırır, məlumatları yalnız rəsmi mənbələrdən, o cümlədən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun rəsmi airport.az saytından, sosial şəbəkə hesablarından izləməyi tövsiyə edirik.

Saxta material, habelə onun mənbəyi barədə müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin edilməkdədir", - məlumatda vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.