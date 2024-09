Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram hesabında İtaliyadan paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda bu sözlər yer alıb:

"Komo gölündən salamlar! 05.09.2024".

Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva İtaliyada rəsmi səfərdədirlər.

