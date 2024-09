Azərbaycanda dəmir yoluna çıxan körpə son anda ölümdən xilas edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bir neçə gün əvvəl Gəncə-Ağstafa istiqamətində baş verib.

Belə ki, nəzarətsiz qalmış körpə Azərbaycan Dəmir Yollarına məxsus hərəkətdə olan qatarın yoluna çıxıb.

ADY-nin maşinisti dərhal qatarı dayandıraraq körpənin həyatını xilas edib.

Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik:

