Sabah baxmalı olduğumuz 8 müraciət var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.

MSK sədri bildirib ki, araşdırılmalı 5 müraciət qalıb: “Bu gün bizə müraciət üçün müddət başa çatır. Şikayətlərin az olmasının səbəbi seçkinin normal keçməsidir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.