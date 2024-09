"Qarabağ"dan ayrılan Hamidu Keytanın Türkiyə klubu "Konyaspor"a keçidi rəsmiləşib.

Metbuat.az qardaş ölkə təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı yarımmüdafiəçi yeni klubu ilə 2 illik müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, Hamidu Keyta 2023-cü ildə "Zirə"dən "Qarabağ"a keçib.

