İspaniyanın "Real" (Madrid) klubu qapıçısı Andrey Luninlə müqavilə müddətini uzadacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ukraynalı qolkiper daha 4 il "Kral klubu"nun şərəfini qoruyacaq. Onun hazırkı sözləşməsi 2025-ci ilin iyununda başa çatır.

Qeyd edək ki, 25 yaşlı əlcək sahibi 2018-ci ildən "Real"ın şərəfini qoruyur.

