Benzemadan Ronaldoya sürpriz cavab - "Qızıl top" qalmaqalı

Kərim Benzema "Qızıl top”u Mbappeyə layiq bilən Kriştiano Ronaldoya cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Benzema iki il əvvəl qazandığı “Qızıl top”un fotosunu paylaşıb.

Qeyd edək ki, Ronaldo yutub kanalında "daha yaxşı oyunçu" müsabiqəsində bildirib ki, Mbappe “Qızıl top” mükafatına layiqdir. O keçmiş komanda yoldaşı Benzema əvəzinə “Real Madrid”in yeni transferi Kilian Mbappeni seçməzi müzakirələrə səbəb olub. Mbappe hələ nüfuzlu mükafatı almayıb, lakin o, bu ilki mükafatın namizədləri arasındadır.

