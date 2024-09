“Real”ın 3 futbolçusu zədəsini sağaldıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunlar yarımmüdafiəçilər Cud Bellingem, Orelyen Tçuameni və müdafiəçi Eder Militaodur. Onlar komanda ilə məşqlərə başlayıblar. Yeni sağalan futbolçuların La Liqanın 5-ci turunda “Real Sosyedad”a qarşı matçda oynamaq ehtimalı da var.

Qeyd edək ki, “Real Sosyedad” – “Real” qarşılaşması 14 sentyabrda keçiriləcək.

