Müharibə Ukraynanın qələbəsi ilə başa çatacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Co Bayden Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerlə görüşündə deyib:

"Putin bu müharibədə qalib gəlməyəcək, bu, aydındır".

