Qələndər Muxtarlının şikayəti ilə bağlı qərar verildi

Bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında 97 saylı Tərtər-Ağdərə-Goranboy Seçki Dairəsi üzrə qeydə alınan namizəd Muxtarlı Qələndər Şamil oğlunun müraciətinə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MSK katibi Arifə Muxtarova bildirib.

O bildirib ki, ərizəçi öz ərizəsində göstərib ki, səsvermə prosesi qanunbericiliyin tələbinə uyğun keçirilməyib.

“Araşdırma nəticəsində müəyyən olunub ki, şikayət əsassızdır. Dairə seçki komissiyası tərəfindən aparılan araşdırma düzgün nəticəyə gəlinib. Ərizəçinin müraciətinin təmin edilmədi üçün hüquqi əsaslar yoxdur, buna görə də dairə seçki komissiyasının qərarı qüvvədə saxlanılmalıdır”.

Təklif səsə qoyularaq qəbul edilib.

Qeyd edək ki, sentyabrın 1-də Azərbaycanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilib. Seçkiləri müşahidə etmək üçün 112 min 749 yerli müşahidəçi qeydə alınıb. Onlardan 65 mindən çoxu siyasi partiyaların nümayəndələridir. Qeydə alınmış beynəlxalq müşahidəçilərin sayı 598 nəfər olub ki, onlar 51 Təşkilatı, 69 ölkəni təmsil edib. Parlament seçkilərində qeydə alınan 990 namizəddən 305-i 25 siyasi partiyanın nümayəndəsidir. 371 nəfər siyasi partiyaların üzvü olmasına baxmayaraq, partiyalar tərəfindən namizəd olaraq irəli sürülməyiblər. Ümumilikdə 676 namizədin siyasi partiya mənsubiyyəti var.

