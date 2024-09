Ardıcıl 4 gün iş olmayacaq - Tarixlər

Azərbaycanda noyabr ayında baş tutacaq COP29 tədbirinə görə qeyri-iş günləri maraq doğurur.

Metbuat.az bildirir ki, rəsmi olaraq noyabrın 8-i və 9-u qeyri-iş günləridir. Noyabrın 8-i Zəfər Günü, noyabrın 9-u isə Dövlət Bayrağı Günü qeyd edilir. Noyabrın 9-u şənbə gününə təsadüf etdiyindən Əmək Məcəlləsi və Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, noyabrın 11-i də qeyri-iş günü elan olunub. Beləliklə, noyabrın 8-dən 11-dək ardıcıl olaraq 4 gün qeyri-iş günü olacaq.

Bəzi mənbələr noyabrın 12-si Konstitusiya Günü ilə bağlı qeyri-iş günü olacağı barədə məlumat yayıb, lakin bu barədə hələ rəsmi təsdiq yoxdur.

Qeyd edək ki, COP29 tədbiri ilə əlaqədar ümumi təhsil müəssisələrində payız tətili noyabrın 12-dən 22-dək müəyyən edilib. Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonlarında peşə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində də həmin müddət ərzində distant təhsil tətbiq ediləcək. Dövlət qurumlarında isə işçilərin yalnız 30%-i işə cəlb olunacaq, qalan 70% isə məsafədən işləyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.