"Real Betis" - "Real Madrid" oyununda hesab açılıb.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, Arda Gülərin qüvvətli zərbəsi zamanı top rəqib futbolçunun əlinə dəyib və penaltiyə səbəb olub.

Offsideplus.az xəbər verir ki, Vinisius Junior 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.

Qolun videosunu təqdim edirik:

