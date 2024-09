Qəzza zolağında ölənlərin sayı 41 mini ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə anklavın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

“2023-cü ilin oktyabrından bu yana İsrailin Qəzzadakı əməliyyatları nəticəsində ölənlərin sayı 41 206 nəfərə çatıb, 95 337 nəfər yaralanıb”, – qurum bildirib.

Xatırladaq ki, 2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS İsrailin nəzarətində olan ərazilərə hücum edib. Buna cavab olaraq İsrail ordusu Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb.

