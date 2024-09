ABŞ-nin Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Tramp yaşadığı ərazidə baş verən atışmadan sonra sağ-salamatdır.

Metbuat.az "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Respublikaçıların təşviqat qərargahı bəyanat yayıb.

Nümayəndələr Palatasının respublikaçı üzvü Marcori Teylor-Qrin X sosial hesabında bunları qeyd edib:

"Tramp növbəti sui-qəsd cəhdindən sonra sağ-salamatdır. Onu öldürməyə çalışırlar. Qalib gəlməsinə mane olmaq üçün hər şeyi edəcəklər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.