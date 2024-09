Türkiyə ordusu İraqın şimalındakı Asos bölgəsində 4, Pənçə- Kilit bölgəsində isə 2 PKK terrorçusununu zərərsizləşdirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Milli Müdafiə Nazirliyi (MSB) iki bölgədə ümumilikdə 6 PKK terrorçusunun zərərsizləşdirildiyini bildirib.

Bildirilib ki, terrorçulara qarşı mübarizə davam edir.



