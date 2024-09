Goranboyda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə Səfikürd kənd tam orta məktəbində qeydə alınıb. Məktəbin 11-ci sinif şagirdi Musayev Ramal Röyal oğlu şagird yoldaşı Həsənəliyev Arif Elsevər oğluna bıçaqla xəsarət yetirib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

