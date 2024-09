Ən yüksək maaşı bu sahədə çalışanlar alır - SİYAHI

Bu ilin yanvar-iyul aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2023-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8,3% artaraq 1002,4 manat təşkil edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, əməkhaqqı neft-qaz sektorunda 3 782,9 manat, qeyri neft-qaz sektorunda 950,6 manat olub.



Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqları 958,7 manat, özəl müəssisələrdə isə 1 048,5 manat olub.



İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı aşağıdakı kimi olub:

