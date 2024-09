Məşhur ABŞ reperi Diddi (Puff Daddy) həbs edilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hələlik reperin hansı səbəbdən həbs edilməsi və digər təfərrüatlar açıqlanmayıb, lakin onun həbsi amerikalı prokuror tərəfindən təsdiqlənib.

Qeyd edək ki, 58 yaşlı reper əvvəllər dəfələrlə cinsi təcavüzdə ittiham olunub, lakin sənətçi özü və vəkilləri bu iddiaları təkzib ediblər.

