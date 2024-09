Baş prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzinə rəis təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev Əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Talıb Cəfərov Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

T. Cəfərov bu təyinata qədər Elm-Tədris Mərkəzinin rəis müavini vəzifəsində işləyib.

Xatırladaq ki, Mərkəzin əvvəlki rəisi Mübariz Əhmədov Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Ədliyyə nazirinin müavini vəzifəsinə təyin edilib.

