Rusiyada saxlanılan Paşayevlə bağlı maraqlı fakt

Dələduzluqda ittiham olunan keçmiş vəkil Elman Paşayev əvvəllər altı dəfə öz statusundan məhrum edilib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Ədliyyə Nazirliyinin vəkillər reyestrindən bildirilib.

Elman Paşayev vəkil kimi altı dəfə – Krasnodar diyarında, Moskvada iki dəfə, Yamalo-Nenets Muxtar Dairəsində və Şimali Osetiyada iki dəfə qeydiyyatdan keçib. Bütün regionlarda onun vəsiqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb.

Hazırda vəkilin qüvvədə olan statusu yoxdur.

Qeyd edək ki, Paşayevə qarşı Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsinin 4-cü hissəsi (xüsusilə iri miqyasda dələduzluq) ilə cinayət işi açılıb. O, Moskvada saxlanılıb.

