4 şəhidimiz dəfn olunacaq - FOTO

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha dörd şəhid dəfn olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sentyabrın 20-də Mübariz İlyas oğlu Məmmədov Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi Şəhidlər Xiyabanında, Səfəralı Alverdi (Allahverdi) oğlu Səfərov Sumqayıt şəhəri Şəhidlər Xiyabanında, Tərlan Kamal oğlu Rüstəmov Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi Şəhidlər Xiyabanında və Bilal Qəhrəman oğlu Qəhrəmanov Gədəbəy rayonu, Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunacaqlar.

