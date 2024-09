Donald Tramp qarşıdan gələn prezident seçkilərində qalib gəlməlidir. Əks halda “Amerika tiranlığa doğru sürüşəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Amerikalı milyarder İlon Mask X sosial şəbəkəsində yazıb .

İlon Mask dəfələrlə Donald Trampı dəstəklədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, ABŞ-də prezident seçkiləri noyabrın 5-də keçiriləcək.

