İsveçrənin gəmiçilik şirkəti Azərbaycanda ofis açacaq

İsveçrədə fəaliyyət göstərən və dünyanın aparıcı gəmiçilik şirkəti sayılan "Mediterranean Shipping Company" (MSC) Azərbaycanda ofis açmağı planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu şirkətin Gürcüstandakı törəməsinin ("MSC Georgia") icraçı direktoru Alkan Alicik Bakıda "Qara dəniz və Xəzər dənizlərində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri" mövzusunda keçirilən "Qara dəniz-Xəzər Logistika Forumu 2024"də çıxışı zamanı bildirib.

"MSC Azərbaycanda fəaliyyətini genişləndirməyi planlaşdırır. Bu planın əsas elementlərindən biri ofis açmaqdır. Şirkətin Azərbaycan bazarına daxil olma qərarı ölkənin nəqliyyat-loqistika sahəsindəki strateji əhəmiyyəti, əlverişli coğrafi mövqeyi və inkişaf edən infrastrukturu ilə əlaqədardır".

MSC rəsmisi qeyd edib ki, Avropa ilə Asiya arasında mühüm ticarət yollarının kəsişməsində yerləşən Azərbaycan nəqliyyat dəhlizlərinin, limanların inkişafına fəal şəkildə sərmayə qoyur və bu da ölkəni qlobal loqistika oyunçuları üçün cəlbedici edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.