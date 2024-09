Polşada azərbaycanlı tələbə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ölkədə magistr təhsili alan və Krakov şəhərində yaşayan Xəzər Cabbarlı qəfil dünyasını dəyişib.

“Odlar Yurdu” Gənclər İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri olan X.Cabbarlı ictimai sektorda fəal gənclərdən olub. Onun hansı şəraitdə və hansı səbəbdən vəfat etməsi hələlik məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.