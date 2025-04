Yevlaxda ağır qəza - Xəsarət alanlar var

Yevlax rayonunda sərnişin avtobusu aşıb, xəsarət alanlar var.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, qəza zamanı xəsarət alanlara ilkin tibbi xidmət göstərilib.

Qeyd olunub ki, aprelin 16-da saat 06:00 radələrində yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət alan 8 nəfər (5 qadın, 3 kişi) Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

Hər bir şəxsə ilkin tibbi yardım göstərilib.

Vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

09:42

Zaqatala-Bakı marşutu üzrə hərəkət edən avtobus qəzaya düşüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistiral avtomobil yolunun Yevlax rayonu Xanabad kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

Qəza zamanı avtobusda xəsarət alan 8 nəfər sərnişin Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının (RMX) Təcili Tibbbi Yardım Şöbəsinə aparılıblar.

Xəsarət alan şəxslər aşağıdakılardı:

1988-ci il təvəllüdlü, Zaqatala rayonu Bəhmətli kənd sakini Şirinbəyova Rəqsanə Şahmalı qızı,

1960-cı il təvəllüdlü, Zaqatala rayonu Yeni Suvagil kənd sakini Məmmədova Leysanat İbad qızı,

Zaqatala rayonu Əliabad qəsəbə sakini Adilova Həlimə Ağabala qızı,

1967-ci il təvəllüdlü, Zaqatala rayon sakin Əliyev Qüdrət Abdulla oğlu,

2004-cü il təvəllüdlü Zaqatala rayonu Aşağı Tala kənd sakini Ramazanzadə Aysel Adil qızı,

1969-cu il təvəllüdlü Zaqatala rayonu Yeni Suvagil kənd sakini Babayeva Kifayət Hüseyn qızı,

1993-cü il təvəllüdlü Zaqatala rayonu Yeni Suvagil kənd sakini Babayev İlkin Yusif oğlu,

1983-cü il təvəllüdlü Zaqatala rayonu Yeni Suvagil kənd sakini Məmmədova Aygün Osman qızı

Xəstəxanaya daxil olan şəxslərin hamısına lazımi ilkin tibbi yardım göstərilib, xəsarətləri yüngül olduğu üçün ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

