Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndidən Şuşa şəhərinə gəliblər.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, xarici diplomatlar Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətinin simvolu olan Şuşa şəhərində həyata keçirilən bərpa-tikinti işləri ilə tanış olacaqlar.

