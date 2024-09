İranın Şimali Xorasan əyalətində gün ərzində 3-cü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə zəlzələ 5,2 bal gücündə olub.

Yeraltı təkanlar Bocnurd şəhəri yaxınlığında, yerli vaxtla saat 16:13-də, 8 km dərinlikdə qeydə alınıb. Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

Xatırladaq ki, bu gün səhər saatlarında İranın Şimali Xorasan əyalətinin Bocnurd şəhərində 4,7 və 4,1 bal gücündə iki zəlzələ baş vermişdi.

