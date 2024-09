Natiq Cəfərli Respublikaçı Alternativ (REAL) Partiyasının yeni sədri seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə partiya məlumat yayıb.

Bildirilib ki, partiya Siyasi Komitəsinin 21 sentyabr 2024-cü il tarixli yekdil qərarı ilə Natiq Cəfərli yeni sədr seçilib. Qərara əsasən, o, partiya lideri olaraq fəaliyyətinə oktyabrın 1-dən başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.