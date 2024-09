Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurluya ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın Olay.az-a istinadən məlumatına görə, sənətçinin anası Qənirə xanım dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, 2 il əvvəl söz xiridarının anası İranın Ərdəbil şəhərində əməliyyat olunmuşdu. O, uzun müddətdir qida borusundakı xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.