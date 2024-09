Bu həftə çətinliklə üzləşəcək üç bürc

Astroloqların araşdırmalarına görə, bəzi bürclər üçün bu həftə gözlənilməz maliyyə çətinlikləri yarana bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Xərçəng bürcləri üçün həftə emosional baxımdan gərgin keçəbilər. Ailə münasibətlərində anlaşılmazlıqlar yarana bilər. Köhnə narazılıqların yenidən gündəmə gəlməsi gözlənilir. Emosional olmamağa və soyuqqanlılığınızı qorumağa çalışın. Bütün müdrikliyinizi tələb edəcək çətin qərarlarla üzləşməli ola bilərsiniz.

Qızlar üçün də həftənin gərgin keçəcəyi gözlənilir. Səyləriniz diqqətdən kənarda qala bilər. Bu da məyusluq hisslərinə səbəb ola bilər. Layihələrdə gecikmələr və ya rəhbərliklə münaqişələr istisna olunmur. Dostlarınız və həmkarlarınızla ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkə bilərsiniz.

Əqrəblərə bu həftə şəxsi həyatlarında məyusluqlar gətirə bilər. Bir münasibətdə xəyanət və ya uğursuzluqla qarşılaşa bilərsiniz. Gözləntilərinizin reallıqla üst-üstə düşməyəcəyinə hazır olun. İmpulsiv qərarlar verməməyə çalışın və vəziyyət haqqında düşünmək üçün özünüzə vaxt verin.

