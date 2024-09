Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Hökumət qarşısında qoyulan bütün vəzifə və tapşırıqlar vaxtında, yüksək keyfiyyətlə və tam şəkildə icra olunacaq.

Metbuat.az Nazirlər Kabinetinə istinadən xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov dövlət və icmal büdcələrinin layihələri ilə bağlı müzakirələrdə bildirib.

O qeyd edib ki, büdcə zərfinə daxil olan sənəd və məlumatlar dövlət başçısına təqdim ediləcək.

