Göz rəngini dəyişmək neçəyə başa gəlir? - QİYMƏT

Aparıcı Nanə Ağamalıyeva göz rəngini dəyişib. O, qara gözlərini əməliyyatla firuzəyi rəngdə etdirib. Bir müddət əvvəl aparıcı Mətanət Əliverdiyeva da keratopiqmentasiya ilə göz rəngini maviyə çevirib.

Tanınmış simaların bu əməliyyatı tətbiq etməsi göz rəngini dəyişmək istəyənləri daha da cəsarətləndirir.

"Göz qəlbin aynasıdır", deyirlər, amma aynaya baxib göz rəngini bəyənməyənlərin son dayanacağı əməliyyat masası olur.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, cəmi 40-60 dəqiqə ərzində icra olunan bu əməliyyat ölkəmizdə, hər iki göz olmaqla, 9000 manata başa gəlir.

Məbləğ seçilən rənglərə görə əlavə 1000-2000 manat arta da bilər.

