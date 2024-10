​Yunanıstanda meşə yanğınları fəlakətə səbəb oldu

Yunanıstanın Peloponnes bölgəsindəki meşə sahəsində yanğın davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii fəlakətə görə bölgədəki Sofiana və Rethi kəndlərinin boşaldılması üçün çağırış edilib. Yunanıstanın dövlət televiziyasının xəbərinə görə, Sofiana və Rethi kəndlərinin sakinləri Mülki Müdafiə xidmətlərindən ərazini boşaltmaları barədə mesaj alıb. Bir çox cəbhədə davam edən və yaşayış məntəqələrinə yaxınlaşan yanğının qarşısını alarkən 2 yanğınsöndürən yaralanıb. Yanğının söndürülməsində könüllü iştirak edən iki yerli sakin yanğın nəticəsində həlak olub.

Peloponnes yarımadasındakı Ksilokastro yaxınlığında davam edən meşə yanğınının söndürülməsi üçün səylər həm havadan, həm də qurudan davam edir.

