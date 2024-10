Türk klubunun Mourinyo barədə paylaşımı gündəm oldu - Foto

Türkiyənin ikinci liqa komandası "Elazığspor"un "Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo ilə bağlı paylaşımı gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Joze Mourinyonun "Antalyaspor" matçında hakimə reaksiyası gündəm olmuşdu.

Mourinyo ofsayd qərarına etiraz edərək, noutbukunu oyunu yayımlayan kameranın qarşısına qoymuşdu. Baş hakim Cihan Aydın bu hərəkətdən sonra Mourinyonu sarı vərəqə ilə cəzalandırıb. "Elazığspor" klubu da Mourinyonun etirazına yumoristik şəkildə cavab verib. Klubun sosial media hesabında paylaşılan paylaşımda Mourinyonun noutbukunun ekranına “Elazığspor” komandasının şəkli əks olunub.

“Elazığspor” paylaşımına “Hər kəsin heyran olduğu biri var, hətta onun da” şərhini yazıb.

