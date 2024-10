Arda şansdan istifadə edə bilmədi - Mourinyodan Madridə zəng

İspaniya mətbuatında “Real Madrid”in futbolçusu Arda Güler barədə diqqətçəkən xəbər dərc edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ardanın Ançelottinin etimadını qazana bilmədiyi irəli sürülüb. "Marca" qəzetinin məlumatına görə, Arda baş məşqçi Ançelottinin ona verdiyi şansdan düzgün istifadə edə bilməyib.

Xəbərdə deyilir ki, türk oyunçu “Espanyol” matçında Ançelottinin ona verdiyi dəqiqələrdə uğurlu oyun nümayiş etdirə bilməyib və buna görə də, “Atletio Madrid” derbisində iştirak edə bilməyib. Məlumatda qeyd edilib:

“Bir çox klub onunla müqavilə imzalamaq istəsə də, Arda Güler “Real Madrid”də qalmağa qərar verib. Mourinyo da Madrid ofisinə zəng edərək onu bir mövsüm “Fənərbaxça”ya gətirməyə çalışdı, lakin Madrid klubu bütün taliblərinə Ardanın bu mövsüm “Real”da alacağını açıqladı. Arda ardıcıl üç liqa matçında oynadı, lakin “Espanyol”la matçda Ancelotti onu 55-ci dəqiqədə meydandan çıxardı. O, “Alaves”ə qarşı cəmi on dəqiqə oynadı və “Atletiko”ya qarşı heç bir oyun vaxtı əldə etmədi, çünki məşqçi müdafiədə dəyişiklik etməyi üstün tutdu. Arda Güler Ançelottinin ötən mövsüm haqqında danışdığı hədiyyəni mövsümün əvvəlində itirib. Hələ nə qol vurub, nə də ötürmə edib. O, bütün yarışlarda on matçın səkkizində meydana çıxdı, lakin ümumilikdə 257 dəqiqə oynadı, bu da cəmi üç matçdan bir qədər az idi”.

