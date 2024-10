"Barselona", "İnter" və "Mançester Siti" aman vermədi - Çempionlar Liqası

UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin II turuna start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, maraqlı görüşlərdən biri İngiltərədə "Arsenal" və PSJ arasında keçirilib.

İtaliyanın "Milan" komandası səfərdə "Bayer 04"ün qonağı olub. "Barselona" isə doğma meydanda İsveçrə təmsilçisi "Yanq Boys"la qarşılaşıb

UEFA Çempionlar Liqası

Liqa mərhələsi

II tur

1 oktyabr

"Zaltsburq" (Avstriya) - "Brest" (Fransa) 0:4

"Ştutqart" (Almaniya) - "Sparta" (Çexiya) 1:1

"Arsenal" (İngiltərə) - PSJ (Fransa) 2:0

"Barselona" (İspaniya) - "Yanq Boys" (İsveçrə) 5:0

"Bayer 04" (Almaniya) - "Milan" (İtaliya) 1:0

"İnter" (İtaliya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) 4:0

"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Seltik" (Şotlandiya) 7:1

PSV (Niderland) - "Sportinq" (Portuqaliya) 1:1

"Slovan" (Slovakiya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) 0:4.

Qeyd edək ki, Liqa mərhələsinin II turuna bu gün keçiriləcək 9 oyunla yekun vurulacaq.

