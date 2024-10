İran bu tarixə kimi bütün uçuşları ləğv edib

İran Mülki Aviasiya Təşkilatı oktyabrın 3-ü səhər saat 5:00-a qədər bütün reyslərin ləğv edildiyini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu qərar regionda yaranmış vəziyyətlə əlaqədar uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə verilib. İran rəsmiləri bu addımı ataraq hava yolları şirkətlərini və sərnişinləri potensial təhlükələrdən qorumağa çalışırlar.

Qeyd edək ki, qəbul edilməsinə səbəb, oktyabrın 1-də İran tərəfindən İsrailə kütləvi raket hücumunun həyata keçirilməsi olub.

İranın bu hərbi əməliyyatı bölgədə gərginliyi artırıb və bu səbəbdən aviasiya təhlükəsizliyi məsələləri daha da aktuallaşıb. Uçuşların ləğv edilməsi qərarı, həm yerli, həm də beynəlxalq reyslərə təsir göstərib, aviaşirkətlər müvəqqəti olaraq fəaliyyətlərini dayandırıb. İran Mülki Aviasiya Təşkilatı yaxın günlərdə vəziyyətin dəyərləndiriləcəyini və uçuşların təhlükəsiz olduğu təqdirdə bərpa ediləcəyini bildirib.

Bölgədə gərginliyin davam etməsi səbəbilə digər ölkələrin də uçuş təhlükəsizliyinə dair tədbirlər görəcəyi gözlənilir.

