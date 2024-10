Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədovun Belarus Respublikasına rəsmi səfəri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Minsk Milli Aeroportunda Belarus Baş nazirinin müavini İqor Petrişenko, xarici işlər nazirinin müavini İqor Nazaruk, Azərbaycanın Belarusdakı səfiri Məhərrəm Əliyev və bir sıra rəsmi şəxslər qarşılayıb.

Səfər Belarusun Baş naziri Roman Qolovçenkonun dəvəti ilə baş tutur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.