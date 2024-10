"Malmö" ilə oyunda xeyli sayda qol epizodlarımız oldu" - Qurban Qurbanov

"Malmö" ilə oyunda xeyli sayda qol epizodlarımız oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qarabağ" klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov "Malmö"yə qarşı keçirdikləri UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin II turunun oyunundan sonra baş tutan mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis matçın nəticəsi ilə bağlı bunları söyləyib:

"Əfsus ki, məğlub olduq. Doğma azarkeşlər önündə məğlub olmaq istəməzdik. . İkinci hissədə erkən qol buraxdıq. Bu bir qədər təsir etdi. Rəqibi təbrik edirəm.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Malmö" matçı qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.