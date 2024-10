Türkiyənin ədliyyə naziri Yılmaz Tunçun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyə ədliyyə nazirlikləri arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunacaq.

Həmçinin, iki ölkə arasında anlaşma memorandumunun imzalanması gözlənilir.

