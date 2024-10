Maşından yerə zibil atanlar bu qədər cərimələnəcək

Nəqliyyat vasitələrindən bayıra zibil atmağa görə cərimə artırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik təklif olunur.

Layihəyə əsasən, yollara və ya yol qurğularına tullantı və ya nəqliyyat vasitələrindən bayıra hər hansı əşya atılmasına görə fiziki şəxslər 200 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 1000 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 4000 manat məbləğində cərimə edilir.

Qeyd edək ki, qüvvədə olan qanuna görə, nəqliyyat vasitəsindən bayıra hər hansı əşya atılmasına görə 30 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur.

